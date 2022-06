GROTTAMMARE – Torna a Grottammare “Cabaretour”, la rassegna di comicità che si svolge nelle piazze cittadine e che fa da contorno al Festival “Cabaret Amore Mio!”, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’associazione “Lido Degli Aranci“.

Si parte sabato 2 luglio, alle ore 21,30, in piazza Fazzini, con il rumorista Alberto Caiazza, introdotto dal re delle voci degli animali in veste di conduttore, Gianluca Agostinelli. Si prosegue poi venerdì 12 agosto, in piazza Carducci, con il ventriloquo vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent, Andrea Fratellini, insieme al suo compagno di viaggio, Zio Tore, presentati questa volta dalla cantante, showgirl e vocal coach, Gloria Conti. L’ultimo appuntamento, presentato nuovamente dal rumorista Gianluca Agostinelli, è in programma per il 20 agosto, sempre in piazza Carducci, con il duo Alessandro Mago Mancini ed Enrico Paris, vincitore del Festival “Cabaret Amore Mio!” 2021.

Nel cartellone estivo organizzato dalla Lido degli Aranci e dall’amministrazione comunale ci sarà anche l’evento “Notti magiche“, una rassegna di magia che avrà la conduzione di Gianluca Agostinelli e che si svolgerà il 16 luglio, in piazza Carducci, dove avrà luogo lo spettacolo di magia di Mago Ares, e il 27 agosto, quando si esibiranno Frate Mago, con i suoi giochi di carte e cerchi magici e Mago Salem, un giovanissimo ma già affermato artista del settore, vincitore di molteplici premi.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Per informazioni: 335 6234568 e sui canali Social di Fb e Instagram “Associazione Lido degli Aranci Official”.