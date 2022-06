SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua, intanto, l’intensa attività degli uomini della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, impegnati nell’operazione “Mare Sicuro”.

“Una operazione che si pone l’obiettivo di intensificare l’attività di controllo e la sicurezza lungo il nostro splendido litorale, per permettere che in estate si possa godere della bellezza dei nostri mari e delle nostre spiagge in condizioni di legalità e sicurezza. Una operazione che si traduce in un servizio, un servizio reso all’insegna della prevenzione. Sicurezza e legalità, dunque. Ma anche attenzione al rispetto delle regole di comportamento ed alla disciplina del buon vivere civile”. Con queste parole il Comandante della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto – Capitano di Fregata Marco Mancini – ha voluto commentare la stagione l’estate appena iniziata.

“Fino ad oggi, sono stati diversi i soccorsi che abbiamo prestato a bagnanti e diportisti – ha aggiunto il Comandante – E molti di questi soccorsi sarebbero potuti essere evitati, se si fossero tenuti comportamenti più prudenti. Ora che il clou della stagione è arrivato, è giusto ribadire che proprio la prevenzione è la chiave di volta per ridurre le situazioni di pericolo in mare”.