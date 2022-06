SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto organizza il finissage itinerante dedicato alle mostre della 26˚edizione del Festival dell’Arte sul Mare domenica 26 giugno alle ore 18,30.

In compagnia degli artisti Marisa Korzeniecki e Vincenzo Lopardo si potranno visitare le mostre della Palazzina Azzurra proseguendo poi al Molo Sud per conoscere i significati delle nuove opere del festival e per riscoprire quelle delle passate edizioni. A conclusione aperitivo al tramonto.

Costi: adulti euro 7,00, bambini euro 4,00

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 353 4109069