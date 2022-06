FERMO – Forze dell’Ordine al lavoro negli ultimi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, insieme ai militari del Nil di Ascoli Piceno e i colleghi della Forestale di Montegiorgio, hanno effettuato una serie di controlli nei cantieri edili del Fermano.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 24 giugno dall’Arma fermana, sono state riscontrate in alcuni casi infrazioni sulle norme inerenti alla sicurezza e segnalazioni di lavoro nero che hanno portato a delle denunce e a delle multe salate.