GROTTAMMARE – L’approvazione del Programma triennale (2022-2024) ed Elenco 2022 dei lavori pubblici figura tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì prossimo 28 giugno.

Nel documento, presentato e già adottato dalla Giunta comunale, sono contenute anche tutte le progettazioni finora promosse dall’Amministrazione comunale nell’intento di accedere ai fondi del Pnrr.

I lavori dell’assise si terranno in presenza nella Sala Consiliare a partire dalle ore 17,30. Al proposito, l’ordine del giorno evidenzia anche l’approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio in modalità telematica.

Terminato il periodo di emergenza sanitaria, infatti, è decaduta la possibilità di realizzare sedute da remoto. Con l’approvazione del documento, il Comune si dota di uno strumento che oltre a prevederla in casi di emergenza, regolarizza anche la partecipazione di soggetti interni ed esterni all’ente (tecnici comunali, enti coinvolti negli argomenti in trattazione).

La discussione si aprirà sul bilancio della società CIIP spa, in vista dell’assemblea dei Comuni fissata al 30 giugno. Seguiranno mozioni e interrogazioni.

Relativamente alle prime, la proposta della consigliera M5Stelle Alessandra Manigrasso verte sull’individuazione di un’ulteriore area per sgambamento cani lungo l’arenile, mentre è del gruppo consiliare Città Unica-Centrodestra Unito quella di utilizzare l’Agenzia del Demanio per le attività di valutazione immobiliari e tecnico-estimative.

Le interrogazioni porteranno l’attenzione dell’assise sulla proposta di riapertura della fontana pubblica in via Alighieri, in prossimità del Lungomare, sui lavori della Ciip lungo il vialetto ovest del Lungomare della Repubblica (gruppo consiliare Città Unica-Centrodestra Unito) e sulla nuova viabilità di via Laureati/via Roma (gruppo consiliare M5Stelle).

Tra i punti rimanenti, una variazione di bilancio che recepisce tra le altre voci fondi ministeriali per l’emergenza umanitaria in atto (progetto SAI) e una previsione contabile per gestire l’erogazione del mutuo per la riqualificazione del secondo stralcio del Lungomare Della Repubblica. In chiusura, l’assise riaffronterà due argomenti di ambito urbanistico, in prosecuzione dei rispettivi iter di variante puntuale al Prg, relativamente alla sottozona T4 per l’adozione definitiva e alla sottozona TS1-isolato 77 per l’approvazione della modifica delle destinazioni d’uso.

La Sala consiliare sarà aperta al pubblico fino a un massimo di 26 spettatori, che potranno accedervi osservando le norme di sicurezza sanitaria (igienizzazione delle mani e mascherina). La diretta streaming dei lavori potrà essere seguita anche tramite il canale YouTube Comune di Grottammare.