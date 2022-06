SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I soci del Circolo Nautico cittadino hanno presentato il programma delle attività estive presso la sede sociale, nel cuore del porto. Saranno tante le iniziative in calendario: lo sport sarà protagonista, ma non mancheranno iniziative culturali.

«Quest’anno si riparte dopo la pandemia, a spron battuto» – spiega il presidente Igor Baiocchi – «avremo tantissime manifestazioni legate sia alla vela che alla pesca, ma anche eventi culturali in collaborazione con Mimmo Minuto e altre associazioni. Il CNS è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1967: ad ottobre compiamo 55 anni, è un traguardo che ci onora perché abbiamo fatto un percorso lunghissimo, dai tempi in cui eravamo collocati sulle palafitte in legno. Abbiamo una capacità gestionale molto importante: 650 soci, un numero non indifferente, anche a livello provinciale».

Laura Cennini, responsabile del Settore Vela: «Il settore vela ha voluto mettere in campo diverse iniziative: per richiamare velocemente le attività già svolte, abbiamo avuto il Campionato Invernale e il Memorial Carlo Aleandri (tappa valevole per il Campionato Italiano), oltre che la Regata Quattro Porti – Trofeo Challenger Andrea Patacca, una long distance organizzata con altri sei circoli nautici. C’è stata un’adesione piuttosto entusiasta. La prima settimana di giugno abbiamo dato spazio ai Dinghy 12 piedi, derive d’epoca, che di certo ospiteremo anche nei prossimi anni. Il 4 settembre ci sarà la Straregata Sociale – Memorial Manuela Sgattoni, che è un po’ la festa della vela del Circolo. Andando avanti, dal 16 al 18 settembre avremo per la prima volta a San Benedetto una tappa del Campionato Italiano classe 5.5m, che nella sua sezione di vele d’epoca rappresenta un settore di punta, con armatori molto importanti. Dall’11 al 16 ottobre ospiteremo l’Italia Cup ILCA, classe Laser dedicata ai ragazzi, che torna dopo 4 anni. Il 23 ottobre avremo un’altra regata zonale ILCA poi il Memorial Andrea Patacca, in ricordo del nostro direttore sportivo scomparso ormai un anno fa. Oltre queste attività, i nostri ragazzi delle classi Optimist e Laser stanno ottenendo successi su tutto l’Adriatico e il Tirreno; stiamo organizzando anche i campus estivi, e non ultimi stiamo organizzando dei corsi di vela UISP dedicati a persone con disabilità visive. Ultimo ma non ultimo, il Premio Letterario Massimo De Nardis, giunto alla 19° edizione. Sono arrivati i lavori dei ragazzi, e la premiazione avrà luogo nel weekend del 5-6-7 agosto: c’è un premio in denaro sia per gli studenti partecipanti che per la scuola. Gradito ritorno, dopo la sospensione per pandemia, è quello del Palio Velico in occasione della Festa della Madonna della Marina».

Giuseppe Mattetti, responsabile per la Sezione Pesca, ha illustrato gli eventi che il CNS dedicherà a questa disciplina: «Abbiamo già iniziato con una manifestazione giovanile, il “Pierin Pescatore” per ragazzi dai 6 ai 13 anni, al fine di avvicinarli a questo mondo. Domenica prossima (26 giugno) continueremo con gli Italiani di Traina Costiera, poi il 16 e 17 luglio avremo il Trofeo Giuseppe Piunti “Catarì” e “La Sfida – Challenge internazionale di pesca d’Altura – Memorial Massimo De Nardis” (5/6/7 agosto), una competizione di pesca sostenibile poiché i tonni vengono rilasciati.

Gli eventi del Settore Pesca si concluderanno con i Campionati italiani di Traina d’Altura, in programma il 10 e 11 settembre. Il calendario è molto ricco: vogliamo tornare alla normalità e alla vita sociale, con feste e attività per tutti i soci. Stavolta lo faremo di persona e non via social network. Il 4 settembre, infine, ospiteremo un raduno internazionale di Smart Roadster: la nostra darsena si aprirà a un centinaio di auto».