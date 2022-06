Maltempo: a San Benedetto sotto osservazione i sottopassi e le zone critiche come via Manzoni e l’area Ballarin

In allerta le squadre di emergenza di Ciip e Azienda Multiservizi in collegamento con la Polizia municipale per gestire eventuali situazioni critiche, così come Picenambiente è pronta a intervenire successivamente per rimuovere eventuali depositi di materiale fangoso

di Redazione