CENTOBUCHI – Sabato 25 giugno 2022, a partire dalle ore 9:30, presso la sala riunioni della filiale di Centobuchi di Monteprandone della Banca del Piceno, si terrà il convegno “Caratteristiche socio-economiche dell’area picena: focus sui processi di innovazione”, per analizzare le prospettive di crescita socioeconomiche delle Marche e dell’Abruzzo, alla luce della ricerca che la Banca del Piceno, in collaborazione con Live – spin-off dell’Università Politecnica delle Marche, conduce ogni anno nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Economico dell’istituto bancario. La partecipazione in presenza, per ragioni di sicurezza a numero chiuso, sarà consentita a coloro che si saranno preventivamente registrati sul sito della banca, www.bancadelpiceno.bcc.it, dove si può visionare il programma dettagliato e avere la possibilità di seguire i lavori in streaming.

“L’indagine che conduciamo con lo spin-off Live – commenta il Presidente della Banca del Piceno, Mariano Cesari – vuole capire quale peso abbia l’innovazione nelle strategie delle imprese del territorio, quali i metodi e le problematiche incontrate. Queste informazioni sono importanti non solo perché fotografano la situazione relativa ad un asset vitale per la crescita del territorio ma anche perché una banca del territorio come la nostra, che nel territorio reinveste, deve conoscerne lo “stato di salute” per poter prendere decisioni a sostegno dell’imprenditoria”.

Il convegno, coordinato dal Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, sarà aperto dal Presidente Mariano Cesari, che lascerà la parola al Direttore della Banca d’Italia Ancona, Gabriele Magrini Alunno, da Gino Sabatini Presidente della Camera di Commercio Marche, Daniele Gibellieri, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno e da Carla Capriotti, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno.

Il Professor Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica – Istat, aprirà la sessione di analisi con le sue “Riflessioni sull’andamento socio-economico: tra sorprese e conferme”, mentre il Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche e Professore di Marketing Business to Business, Luiss, Gian Luca Gregori, parlerà di “Processi di innovazione nelle piccole e medie imprese: la necessità di un approccio metodologico. Il ruolo di CampusWorld”.

I risultati dell’indagine realizzata dallo Spin-Off dell’Università Politecnica delle Marche Live saranno illustrati dalla ricercatrice Maria Carla Alunno: a seguire Fausto Poggioli, Responsabile Area Territoriale Mercato Centro Est Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, si soffermerà sul tema “Innovazione e Pnrr”. Come da consuetudine, l’incontro sull’indagine socio-economica territoriale dà voce alle associazioni di categoria: si alterneranno Francesco Balloni, Direttore di Cna Ascoli Piceno, Elena Capriotti, Direttrice Confesercenti Ascoli Piceno, Franco Gaspari di Confindustria Centro Adriatico e Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Ascoli Fermo. Le considerazioni conclusive saranno a cura di Franco Leone Salicona, Direttore Generale della Banca del Piceno Credito Cooperativo.