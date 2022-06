SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cominciano ad arrivare le risposte alle domande di finanziamento di opere pubbliche che il Comune di San Benedetto ha presentato nei mesi scorsi per attingere alle risorse del Pnrr.

Se la candidatura del parco di villa Rambelli ai finanziamenti previsti dal bando per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, pur ammesso, non ha raggiunto una posizione utile in graduatoria, è stato invece sovvenzionato il progetto di ammodernamento del Cinema Teatro “Concordia” presentato in risposta al bando dedicato al miglioramento dell’efficienza energetica di cinema, teatri e musei. Il progetto prevede la sostituzione dei corpi illuminanti interni ed esterni con lampade a led e l’installazione di un sistema di telecontrollo dell’impiantistica per ottimizzarne l’utilizzo e ha un costo complessivo di 66 mila euro. 53 mila euro circa saranno coperti con i fondi del Pnrr, i rimanenti 13 mila euro rimarranno a carico del bilancio comunale. È anche previsto un attraversamento stradale in sicurezza attraverso sistema smart di segnalazione del pedone e illuminazione delle strisce pedonali.

“Questo finanziamento – dice l’assessore con delega al patrimonio e politiche comunitarie Domenico Pellei – costituisce un primo passo nella direzione di una riqualificazione energetica degli edifici comunali, totalmente in linea con le direttive del Pnrr. Seguiranno altri interventi di efficientamento su edifici ben più energivori del Concordia come il palazzo comunale. Si iniziano a raccogliere i frutti di un lavoro sui bandi Pnrr avviato con grande sforzo e il coinvolgimento di diversi uffici comunali supportati da consulenti specialistici. C’è indubbiamente del rammarico per il mancato finanziamento della riqualificazione del parco di villa Rambelli, ma d’altronde, a fronte di oltre mille domande, 60 delle quali provenienti dalle Marche, c’erano risorse per appena 130 progetti e solo 6 nella nostra Regione si sono collocati utilmente in graduatoria. Ma il lavoro fatto non va perduto, è un progetto concreto, innovativo, coinvolgente la città, che sicuramente sarà fondamentale per attingere ad altri canali di finanziamento”.

“Il Concordia è un luogo che non rappresenta solo il cuore delle attività culturali di questa città – dice l’assessore alla cultura Lina Lazzari – ma è uno dei simboli del modo in cui la nostra gente si è fatta comunità, come testimonia il nome stesso. Per questo prendiamo questa notizia ad emblema dell’operazione che stiamo conducendo di rilancio e valorizzazione del nostro patrimonio cultuale. Quanto al parco Rambelli – aggiunge Lazzari – abbiamo presentato un progetto alla base del quale c’era un’idea ben precisa, quella di trasformare quello spazio, ubicato in pieno centro cittadino ma sconosciuto ai più, in un parco urbano, aperto alla città e, nello stesso tempo, capace di diventare contenitore naturale di tante iniziative. Lo abbiamo costruito, in piena aderenza alle volontà testamentarie del dottor Rambelli, con i tecnici comunali supportati da professionisti esterni e con il contributo dell’associazionismo del territorio ad iniziare dal Fai. Siamo orgogliosi del lavoro che ne è scaturito. Sono certa – è la conclusione di Lazzari – che non mancheranno, anche nel breve termine, nuove opportunità per far riconoscere la validità della proposta e ottenere i finanziamenti per realizzarla”.