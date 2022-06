MONTEPRANDONE – Anche quest’anno torna una caccia al tesoro in E-bike per i colli di Monteprandone. Laura Di Pietrantonio presenta “A Ruota Libera”. Appuntamento sabato 9 e domenica 10 luglio.

Ogni giorno partono due tour – mattina e pomeriggio – guidati da guide turistiche e cicloturistiche che ti faranno scoprire i tanti tesori del nostro territorio.

Il percorso è facile, le strade da percorrere sono tutte carrabili (solo chi vorrò potrà avventurarsi in qualche sterrato tra le vigne!) e grazie alla pedalata assistita tutti saranno in grado di affrontare le salite.

Durante il percorso sono previste cinque tappe gastronomiche e non solo e, infine, un picnic segreto in un luogo pieno di magia. Lo chef del picnic è Davide Camaioni (Ristorante PostoNuovo), a breve il menu.

Un evento pensato per tutti, ideale per i bambini che potranno essere trasportati in sicurezza a bordo dei carrellini a rimorchio delle E-bike dei grandi oppure avranno e-bike a misura per loro. Quest’anno abbiamo anche rimorchietti speciali per gli amici a 4 zampe!

Quota di partecipazione:

euro 35 adulti euro 20 bambini dai 6 ai 12 anni euro 10 bambini sopra a 6 anni nel carrellino

Nella quota è incluso: noleggio e-bike e caschetto, guide, picnic e … qualche bella sorpresa!

Solo su prenotazione: 333 2722246



Per tutte le info clicca qui