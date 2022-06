SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di giovedì 23 giugno, la Giunta comunale ha approvato i seguenti provvedimenti:

– una variazione agli stanziamenti di cassa necessaria per adeguarla al flusso dei pagamenti;

– un prelevamento dal fondo rischi contenzioso di 6.500 euro per la liquidazione di un risarcimento danni;

– lo stanziamento complessivo di 152.225 euro per associazioni, enti e organizzazioni che allestiscono iniziative, eventi e attività culturali e di 147.296 euro per iniziative turismo – sportive e di accoglienza. Gli atti, a sostegno del cartellone degli eventi dell’estate 2022, prevedono anche la concessione del patrocinio, l’eventuale uso di strutture comunali come Palazzina Azzurra, Teatro Concordia, Auditorium e di attrezzature, laddove concedibili, come palco, transenne e sedie;

– il nuovo regolamento per l’assegnazione e la graduazione delle posizioni organizzative di direzione e di alta professionalità del personale del Comune.