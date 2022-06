SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 25 giugno, alle 21.30, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto, andrà in scena l’incontro con gli autori finalisti del 76° Premio Strega. Ospiti della serata saranno infatti Marco Amerighi, Fabio Bacà, Alessandra Carati, Mario Desiati, Veronica Galletta, Claudio Piersanti e Veronica Raimo.

Lo hanno annunciato stamane, attraverso una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di San Benedetto, l’assessore alla cultura Lina Lazzari e il presidente dell’associazione ‘I luoghi della scrittura’ Mimmo Minuto, accompagnati dalla presenza di Silvio Venieri. L’incontro di oggi è stata l’occasione per ribadire lo spessore dell’appuntamento con i finalisti dell’ambito premio letterario, assegnato annualmente all’autore di un libro pubblicato in Italia. Grande attesa per l’evento che, per la prima volta dal 1989, vedrà un autore della casa editrice Adelphi come finalista del Premio Strega: il sambenedettese Fabio Bacà.

L’assessore Lina Lazzari ha dichiarato: “L’appuntamento è ormai una manifestazione consolidata a San Benedetto. Non è facile nelle varie città dare continuità ai propri progetti. Grazie a Mimmo e alla sua associazione, da molti anni presentiamo diversi autori interessanti e, per il settimo anno consecutivo, ci sarà l’incontro con i finalisti del Premio Strega. Siamo onorati, interessati e orgogliosi di presentare gli ospiti candidati al riconoscimento, in particolare perché abbiamo fra i candidati un autore sambenedettese, Fabio Bacà. La mia politica è stata quella di dare voce al territorio, cercando di essere meno individualisti e di tentare di cooprogettare attraverso una razionalizzazione delle risorse economiche e finanziarie

Mimma Tranquilli dell’associazione ‘I luoghi della scrittura’ ha aggiunto: “È importante il coinvolgimento che stiamo realizzando con le scuole del territorio per l’iniziativa del Premio Strega. Da vari anni il Liceo Scientifico partecipa attivamente, per mezzo della professoressa Micozzi, al Premio Strega Giovani. Da quest’anno abbiamo coivolto anche Isc Nord e Isc centro. Con la soddisfazione degli insegnanti, stiamo prendendo accordi anche per il Premio Strega europeo con l’istituto Capriotti”.

Silvio Venieri, infine, ha concluso affermando: “L’operazione di collaborazione con il Premio Strega coinvolge l’intera cittadinanza, soprattutto delle fasce giovanili e degli studenti. Sono 2 i motivi storicamente rilevanti: la prima motivazione è che per la prima volta c’è una settina di candidati, e poi perché c’è un autore sambenedettese. Ha esordito con la casa editrice più rinomata a livello nazionale con il libro “Benevolenza Cosmica” e ha bissato il successo con il libro “Nova” che parteciperà all’edizione del Premio Strega, senza dimenticare la sua candidatura anche al Premio Campiello. Non si può mancare un appuntamento di questo tenore”.