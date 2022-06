MONTEPRANDONE – Il Comune ha ottenuto più di due milioni di euro di fondi del Pnrr, i quali serviranno per realizzare una nuova mensa a servizio della scuola primaria di via Benedetto Croce e per l’ampliamento della mensa e della cucina della scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso.

I fondi provengono dalle risorse Pnrr “Futura. La scuola per l’Italia di domani” per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università.

La mensa di via Benedetto Croce sarà un edificio di nuova costruzione a servizio dei plessi A e B della scuola primaria. Con la realizzazione del nuovo edificio, il numero dei posti previsti per la refezione sarà pari a 222 per turno, garantendo ampiamente i pasti che oggi vengono servizi in due turni.

Alla scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso, invece, verrà realizzato un ampliamento della mensa e della cucina già esistenti, per migliorare il servizio refezione del plesso scolastico che dispone attualmente di 10 sezioni.

“Questo è il primo importante risultato delle candidature presentate per i finanziamenti Pnrr riservati alla scuola, relativo all’avviso pubblico per aumentare la disponibilità di mense e facilitare il tempo pieno – spiega l’assessore all’edilizia scolastica Christian Ficcadenti – è un esito che ci fa ben sperare nella possibilità di intercettare ulteriori fondi da missioni Pnrr a cui ci siamo candidati”.

“Si tratta di un’ottima notizia – aggiunge il vicesindaco con delega all’Istruzione Daniela Morelli – per offrire spazi sempre più adeguati ai nostri studenti e dare risposte concrete alle esigenze di molte famiglie, in una comunità giovane e in crescita come la nostra, che manifesta sempre più il bisogno di ricorrere al tempo pieno per i propri figli“.

“La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è stata comunicata nel portale del Ministero dell’Istruzione nei giorni scorsi – conclude il sindaco Sergio Loggi – Monteprandone è l’unico Comune della Regione Marche ad aver ottenuto un doppio finanziamento così alto che supera i 2 milioni di euro e che andrà a coprire interamente il valore delle opere. Oggi possiamo dirlo, i primi risultati stanno arrivando!“.