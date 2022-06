FERMO – Carabinieri in azione negli ultimi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato una persona nel Fermano per furto di monopattino, cellulare e soldi ai danni di un altro individuo.

Come riportato dalla nota stampa, giunta in redazione il 23 giugno dall’Arma, si cerca il complice che si è macchiato di questi reati gravi. Segnalazione giunta in caserma direttamente dalla vittima.