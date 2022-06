Margherita sotto le stelle, è partita a Cupra la rassegna di cinema all’aperto

Dopo l'esordio del 22 giugno con "Le sorelle Macaluso", altri 4 film in programma: "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" il 28 giugno, "Non conosci Papicha" il 29 giugno, "Il ribelle" il 5 luglio e "Un affare di famiglia" il 6 luglio.