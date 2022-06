ANCONA – La capogruppo M5S in consiglio regionale, Marta Ruggeri, ha depositato una interrogazione per chiedere conto della forte carenza di personale presso il pronto soccorso di San Benedetto del Tronto.

“La scorsa nottata – dichiara la consigliera – è stata particolarmente agitata, con il dirottamento dei casi meno urgenti all’ospedale di Ascoli e una tensione salita al punto da rendere necessario l’intervento della sicurezza. I servizi di emergenza-urgenza dell’ospedale di San Benedetto devono far fronte anche a un forte incremento dell’utenza nella stagione estiva, a partire già dal mese di giugno, come è sotto gli occhi di tutti. Di fronte a una domanda di cura di queste dimensioni, il personale in servizio è assolutamente insufficiente. A nulla è servito, almeno per ora, il piano di potenziamento dei pronto soccorso approvato dalla Giunta Regionale che avrebbe dovuto essere implementato dallo scorso 15 giugno nell’ambito di una prima sperimentazione estiva”.

Nel testo dell’interrogazione, la consigliera Ruggeri ricorda di aver già protocollato, lo scorso 6 maggio, una mozione che prevedeva misure straordinarie per il reclutamento di medici nelle attività di Pronto soccorso, tuttora non discussa. “Davanti alla gravità e insostenibilità della situazione, – prosegue Ruggeri – il personale sanitario sta già dando segni di nervosismo più che comprensibile, evidenziando il rischio clinico elevato e le condizioni lavorative estreme, e anche il sindaco di San Benedetto si è esposto in prima persona con un’uscita mediatica molto netta. Ecco perché ritengo indispensabile che la Regione dica molto chiaramente se intende assumere ulteriori iniziative al fine di prevedere una maggior dotazione di personale nel pronto soccorso di San Benedetto, così da renderla adeguata alle esigenze di cura della popolazione e ai flussi aggiuntivi dovuti all’accoglienza turistica”.