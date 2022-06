MONTEPRANDONE – Nuovo evento artistico a Centobuchi di Monteprandone, a cura dell’associazione “Alchimie d’arte” con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Domenica 3 luglio, alle ore 21,15, presso l’Auditorium Centro Pacetti di Centobuchi, partirà il Terzo Festival Noir Piceno 2022 con ospite lo scrittore Ciro Pinto, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Mimma“. Condurranno la serata Domenico Parlamenti, Presidente di Alchimie d’Arte, e Stefania Pompeo; la voce recitante sarà di Enrica Consorti, responsabile artistica di Alchimie d’Arte. Esporranno i loro dipinti gli artisti Claudio Ferroni, Gianna Pansironi, Giorgina Violoni; si esibirà alla chitarra il virtuoso Mattia Galiè.

Ciro Pinto è nato a Napoli nel novembre del 1953 dove vive attualmente. È stato un manager nel settore finanziario e il suo lavoro lo ha portato in giro per l’Italia. Dal 2011 ha lasciato il lavoro e si è dedicato alla scrittura. Il suo primo romanzo, “Il problema di Ivana“, è un thriller romantico, ambientato a Cetona, un borgo medievale nelle valli senesi. Nel dicembre 2012 ha pubblicato nell’ Antologia Crisalide il suo racconto “Una mano per scrivere, storia d’immigrazione e d’integrazione“, nel marzo del 2014 “L’uomo che correva vicino al mare“, un romanzo ambientato tra Rimini e Napoli, che narra di un uomo che si trova ad affrontare le difficoltà dell’invecchiamento e della malattia. Il suo terzo romanzo, “Gli occhiali di Sara“, uscito nel 2015, è una storia ambientata negli anni ’90 tra Praga, Auschwitz, Roma e Terracina che ha per tema l’Olocausto. Nel 2016 ha pubblicato il suo quarto romanzo, “Subway“, scritto nel 2013 con Rossella Gallucci. Nel febbraio 2017 è uscito, per la collana noir Nero di Tralerighe libri, “Il passero e l’Imperatore“, un contrastante noir ambientato a Capri, con al centro della narrazione la “bellezza” anche con i suoi lati oscuri; a maggio 2019, sempre per Tralerighe libri, “La casa di Posillipo“, un romanzo, presentato in anteprima al Salone del libro di Torino, ambientato a Napoli, che narra la vicenda di una famiglia e della sua casa, raccontata dalle voci dei protagonisti; a febbraio 2020, per la collana Calibro 9 di Laurana Editore, “Senza dolore“, un giallo ambientato nella Milano dell’immediato dopoguerra.

Il romanzo “Mimma“, uscito a maggio 2022 per la collana Nero di Tralerighe libri, è un poliziesco dai tratti noir che affronta i problemi dell’accoglienza. E’ ambientato a Napoli nel giugno 2019, quando la città si prepara a vivere l’estate, ma la sua proverbiale ospitalità è oscurata da una crescente insofferenza verso gli extracomunitari e gli immigrati. L’arrivo nelle acque del golfo di una nave, la Sea For Freedom, appartenente a una svedese, che trasporta una trentina di naufraghi raccolti a largo di Lampedusa, finisce con acuire i contrasti tra chi è per lo sbarco e chi vorrebbe rispedirli indietro.

L’ingresso in sala, a partire dalle ore 20,30, è gratuito; è gradita la prenotazione.

Per informazioni: whatsapp o tel. 328 5546583