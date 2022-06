MONTEPRANDONE – La scuola di musica 12 Note torna dopo 3 anni di assenza dovuta alla pandemia Covid a calcare il palco dell’Auditorium Centro Pacetti di Monteprandone, e lo fa con entusiasmo, stile e professionalità degli allievi e dei docenti coinvolti.

L’edizione dello spettacolo di fine anno del 2022, si svolgerà venerdì 24 giugno con i seguenti orari: dalle 17:30 alle 20 prima parte, dalle 20 alle 21 pausa, dalle 21 alle 23 circa la seconda parte.

Ogni anno la Scuola migliora la proposta didattica e lo spettacolo di fine anno non è altro che la vetrina di quello che accade durante le lezioni. Quello che si vede però è soltanto la superficie, poiché soprattutto in questi due ultimi anni gli studenti e i docenti della scuola hanno dovuto affrontare non solo le difficoltà artistiche, ma anche quelle logistico-sanitarie dovuto al momento.

Proprio per questo motivo l’edizione del 2022 sarà la più ricca ed emozionante per tutti.