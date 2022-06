GROTTAMMARE – L’ Academy Liszt Music Art di Grottammare si è classificata prima in graduatoria

nel progetto Erasmus+ del settore “Educazione degli adulti” per nuovi progetti di mobilità di breve durata dell’Agenzia Nazionale Indire tra 51 candidature pervenute. Un progetto, il “Deep Digital

Environment, English and Process of Inclusion“, che darà l’opportunità agli adulti di continuare a formarsi.

“19 persone si formeranno ad Alicante e a Malta per rafforzare le proprie competenze linguistiche, la progettazione europea e Google workspace grazie al programma Erasmus- ha spiegato Alceste Aubert, responsabile progetti europei Alma. L’intento è quello di rafforzare nei formatori, nel personale e nelle persone coinvolte nel progetto il senso di appartenenza all’Europa, le capacità e le competenze in lingua straniera, la conoscenza di metodologie inclusive e di sensibilizzarli sui temi dell’ecologia, incoraggiarli a visitare altri paesi dell’UE nell’ambito di un progetto di mobilità, mettendo in atto un sistema di feedback continuo sulle esperienze di mobilità, facendo in modo che le conoscenze e le competenze acquisite siano diffuse all’interno e all’esterno dell’ associazione e lavorando sullo sviluppo della motivazione e dell’autoapprendimento.

Le attività del progetto si concluderanno con l’invito di esperti europei a Grottammare nei prossimi mesi per un convegno scientifico su tematiche ambientali.