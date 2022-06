FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno rintracciato un 45enne: è stato condannato ai domiciliari per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Fatto accaduto nel 2016, l’uomo dovrà scontare quattro mesi di reclusione come deciso dall’Autorità Giudiziaria, misura eseguita dai carabinieri come riportato nella nota stampa, giunta in redazione il 21 giugno, dall’Arma.