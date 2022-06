SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento letterario a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria “Libri ed eventi“, con il sostegno e il contributo dell’amministrazione comunale e della Regione Marche. Giovedì 23 giugno, alle ore 21,30, presso il Circolo Nautico, Simone Tempia presenterà il libro “Una nuova vita con Lloyd“. Converserà con l’autore il Procuratore Ettore Picardi.

Simone Tempia scrive per “Vogue” e ha collaborato con “Wired”, “GQ” e “Missoni“. Nel 2014 ha lanciato la pagina Vita con Lloyd, che conta oltre mezzo milione di lettori e ha ispirato i libri “Vita con Lloyd“, “In viaggio con Lloyd” e “Un anno con Lloyd“. Nel 2020 ha pubblicato “Storie per genitori appena nati“, toccando con il linguaggio della fiaba i temi cruciali della genitorialità.

Dopo i primi tre capitoli della serie di “Vita con Lloyd”, Simone Tempia torna con un libro che ci prepara a riaprirci agli altri, ricordandoci che niente è mai perduto perché, come sostiene Neri Marcorè: “Due pagine di Tempia corrispondono circa a un’ora di meditazione o a tre ore di lezioni filosofiche sul senso della vita.”