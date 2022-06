GROTTAMMARE – Di seguito una nota stampa della consigliera comunale Alessandra Manigrasso (Movimento 5 Stelle):

“Facendomi interprete delle osservazioni, delle segnalazioni e anche delle critiche di cittadini e del Comitato Cittadino Restyling del lungomare, ho presentato una interrogazione consiliare sul nuovo percorso sia della ciclabile di via Verdi sia della nuova viabilità in via Laureati.

Punti critici di questa rivoluzione del traffico sono la pista ciclabile di via Verdi che non è collegata in maniera funzionale con i percorsi già esistenti. La viabilità di via Laureati con il suo doppio senso di circolazione a pochi metri dal corso principale crea una notevole mole di traffico al centro nord della città mai registrato prima. Sempre rimanendo nell’ambito di via Laureati registriamo un dosso d’altezza forse eccessiva che pur superato alla velocità consigliata dalla segnaletica stradale crea enormi problemi agli automobilisti.

Non possiamo tacere sui disagi che avranno i fornitori per raggiungere le attività di viale Marino.

Infine, quale studio dei percorsi ciclabili è stato realizzato? Considerato che esso è uno strumento indispensabile per rendere realmente fruibili piste e viabilità di mobilità sostenibile. Infatti definisce quei percorsi ciclabili effettivamente utili alla mobilità dei cittadini.

Perché questo cambio non solo ha creato i problemi suddetti ma ha ridotto il numero dei parcheggi che sommati a quelli del lungomare a causa dei lavori in corso stanno creando una situazione insostenibile.

Auspicando che le idee, le indicazioni che sono emerse in questi giorni vengano accolte, perché l’obiettivo a cui dobbiamo tendere è città sempre più vivibile e un centro “salotto” abbellito da spazi verdi, curati con alberi pensati come una infrastruttura di salute pubblica”.