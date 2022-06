SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di martedì 21 giugno, alla presenza dell’assessore al turismo Cinzia Campanelli e del presidente dell’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme” Nicola Mozzoni, è stato inaugurato il nuovo punto d’informazione turistica nel quartiere di Porto d’Ascoli, in via del Mare. Il punto d’informazione, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale come risposta agli operatori turistici che ne chiedevano l’apertura sin dal 2016, sarà gestito dalla stessa Associazione Albergatori, con la quale il Comune di San Benedetto del Tronto ha stipulato un apposito accordo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcune rappresentanti dell’associazione EAT – Excellent Adriatic Tourism, che collaborerà con l’Associazione Albergatori alla gestione dell’Infopoint.

“Questo nuovo punto d’informazione turistica – dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – sarà il primo passo per lanciare diverse iniziative di promozione del territorio e delle sue strutture e fornirà una base per lo svolgimento di indagini di settore per la profilazione di ospiti e servizi offerti allo scopo di realizzare campagne promozionali ad hoc per il potenziamento del settore”.

“L’apertura di questo punto d’informazione – aggiunge Campanelli – è un traguardo di cui sono molto soddisfatta perché l’Amministrazione risponde a una richiesta che arrivava da sei anni e che finalmente, grazie al nostro impegno, trova una risposta concreta. Il nuovo info point – ha continuato Campanelli – si affiancherà al Centro IAT della Regione Marche, che ha sede nella struttura in legno di via delle Tamerici, nel fornire ai visitatori e ai cittadini informazioni sulle attività della città, dagli orari dei servizi alle biglietterie per gli spettacoli. Questo non solo per la stagione estiva, ma tutto l’anno, muovendo un passo avanti nel fare di San Benedetto l’hub turistico del comprensorio che vorremmo diventasse. A tale proposito – conclude Campanelli – siamo pronti ad accogliere nel nuovo info point il materiale promozionale che i Comuni della Provincia vorranno diffondere”.