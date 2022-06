GROTTAMMARE – Definito il cartellone estivo proposto dall’associazione policulturale grottammarese Artistic Picenum, che vedrà un variegato ventaglio di proposte.

Si parte venerdì 15 Luglio, in piazza a Grottammare, con “Dialetti d’ Estate“, kermesse omaggio al mondo del dialetto e del folklore piceno con protagonista la compagnia amatoriale “Lanterna di Diogene“, accompagnata da “I matti di Monte Co“. Spazio al cantautorato di qualità venerdì 5 agosto, presso la Chiesa di San Pio V di Grottammare, dove farà una tappa della sua tournée la cantante Barbara Cola, che proporrà in un concerto il suo ultimo lavoro discografico “Futuri Possibili“, accompagnata dalla sua band al piano, chitarra e violino. Lo spettacolo sarà dedicato all’associazione benefica Giò 10, distintasi negli ultimi mesi per importanti iniziative di solidarietà nazionale.

A ferragosto sarà, invece, protagonista, in Piazza Fazzini a Grottammare, l’energia della Tribute Band “SugarFriends“, la cover band, capitanata da Berny Novelli, autentica rivelazione nel panorama marchigiano giovanile per qualità, intensità e cura nei concerti, che farà un omaggio a Zucchero.

Agli eventi live si affiancherà, per tutta l’ estate, anche la promozione italiana itinerante del fortunato cortometraggio “Anna”, che ha riscosso grande successo e che mette in rilievo le bellezze del nostro territorio. Al regista Vincenzo Palazzo, all’attrice protagonista Daria Morelli, al co-protagonista Angelo Maria Ricci e al direttore della fotografia Rosario Ferrisi lo staff associativo dell’Artistic Picenum ha conferito la tessera onoraria 2022 in segno di gratitudine per l’ importante riconoscimento raggiunto a RaiCinema.

“Ringraziamo di cuore il sindaco Enrico Piergallini e l’amministrazione comunale della perla dell’adriatico per la fiducia concessaci. Abbiamo cercato di spaziare tra generi artistici diversi, avendo come leitmotiv la volontà di coinvolgere followers eterogenei, offrendo al contempo novità. È un bel lavoro di squadra, che conferma il nostro dinamismo e la nostra incessante determinazione nel sorprendere, con la speranza di divertire e incuriosire la comunità locale e quella vacanziera presenti in città – hanno dichiarato, a nome di tutto lo staff dell’associazione, il Presidente, Giuseppe Cameli e la neo Vicepresidente, Valentina Rosati.

Gli ingressi agli eventi sono gratuiti

Per informazioni: 347 5406630.