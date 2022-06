SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 24 giugno, con inizio alle ore 10, all’auditorium “Tebaldini” è in programma il convegno “Amministrazioni locali tra procedure e bandi per l’utilizzo dei fondi PNRR. Il ruolo del Partenariato Pubblico Privato”. L’iniziativa, promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto insieme a Cantierabili.it, metterà attorno al tavolo esponenti del mondo pubblico e privato impegnati sui temi del PNRR per affrontare le specifiche criticità riscontrate dalle amministrazioni locali e far emergere proposte e soluzioni.

Come noto, infatti, le Pubbliche amministrazioni in generale, ed i Comuni in particolare, si trovano nella condizione di poter accedere ad un’ingente quantità di risorse stanziate dall’Europa per il PNRR da spendere in modo efficiente e rapido entro il 2026. Questa sfida impone di dotarsi con urgenza di procedure adeguate e strumenti giuridico-economici che possano generare virtuose sinergie tra amministrazioni pubbliche e forze imprenditoriali riconoscendo a queste ultime un ruolo attivo e propositivo. A tale proposito, particolare attenzione sarà dedicata al Partenariato Pubblico Privato (PPP) come strumento in grado, a determinate condizioni, di potenziare la capacità di spesa pubblica e attivare importanti meccanismi di gestione dei rischi.

Dice Domenico Pellei , assessore comunale al Bilancio, Società Partecipate, Patrimonio, Programmazione europea: “Un utilizzo del PPP più consapevole e maturo da parte delle Amministrazioni e degli operatori del mercato può certamente consentire di cogliere rapidamente le opportunità presenti nel PNRR sui diversi interventi finanziati (ad esempio, in materia di digitalizzazione, efficientamento energetico delle scuole, degli uffici pubblici e dell’edilizia convenzionata, rigenerazione urbana, …). Pertanto, all’intensa attività del tavolo tecnico intersettoriale su PNRR e Bandi Europei che presiedo in ambito comunale, si aggiunge questa iniziativa altamente qualificata che rappresenta un’occasione per arricchire di conoscenze gli operatori pubblici e privati del territorio che sono coinvolti nella messa a terra dei progetti legati ai numerosi bandi pubblicati dal Governo. Questo convegno – conclude Pellei – vuole affrontare temi e porre contenuti che aiutino a superare la forte criticità tecnica nella formulazione delle proposte e dei bandi di gara, nella costruzione dei progetti e nella gestione dei rapporti complessi tra soggetti pubblici e soggetti privati”.

PROGRAMMA

SALUTI 10.00-10.30

Sindaco di S. Benedetto del Tronto – Antonio Spazzafumo

Regione Marche – Avv. Guido Castelli Assessore al Bilancio

Provincia Ascoli Piceno – Presidente Sergio Loggi

CCIAA Marche – Presidente Gino Sabatini

Cantierabili srl – Presidente Laura Martiniello

PRESENTAZIONE 10.30-10.45

Il Partenariato Pubblico Privato nell’ambito del PNRR

Interviene e modera Dott.ssa Letizia Urbani – Direttore Generale Meccano S.p.A.

RELAZIONI INTRODUTTIVE 10.45-11.15

Marketing territoriale e pianificazione strategica per lo sviluppo socio-economico: la sfida dell’integrazione

Prof. Temperini – Università Politecnica delle Marche

Il ruolo delle Istituzioni nella promozione del Partenariato Pubblico Privato

Dott.ssa Giorgia Marinuzzi – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL-ANCI)

LE PROBLEMATICHE DI SPESA DEI FONDI PNRR E L’OPPORTUNITÀ’ DEL PPP 11.15 -13.00

Lo strumento del PPP per le amministrazioni locali è una potente leva strategica di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio: organizzazione ed operatività

Avv. Massimo Ricchi – Esperto di sviluppo Partenariato Pubblico Privato

Potenzialità e Problematiche economico-finanziarie nell’utilizzo dei fondi PNRR in operazioni di PPP

Dott. Marco Tranquilli – Esperto NARS presso DIPE – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Lo strumento del PPP per gli interventi nei territori colpiti dal sisma

Dott. Gianluca Loffredo – Sub Commissario Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma centro Italia.

Il ruolo e l’opportunità delle Comunità Energetiche Rinnovabili CER

Dott. Michele Mencarelli – Rappresentante regionale di Italia Solare

L’opportunità del PPP per il comune di S. Benedetto del Tronto

Dott. David Vicario – AD Cantierabili – Sviluppo Partenariato Pubblico Privato

Compiti e prospettive delle imprese edili in materia di PPP

Dott. Massimo Ubaldi – Presidente ANCE Ascoli Piceno

Il Partenariato Pubblico Privato: caratteristiche e aspetti operativi

Dott. Felice D’Amora – Dottore Commercialista e Revisore Legale

CONCLUSIONI 13.00 – 13.15

Dott. Domenico Pellei – Assessore Bilancio del comune di San Benedetto del Tronto