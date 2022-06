Sulla web tv di Riviera Oggi mancava una trasmissione che trattasse gli argomenti alla leggera. Tanti ospiti, tanto chilling e tante domande scomode, pur stando comodamente seduti.

Un podcast che potrete seguire mentre cucinate, mentre siete in giro e soprattutto mentre siete in bagno, ma MAI mentre guidate, perché è anche video, non solo audio… la sicurezza non è mai troppa.

Chi conduce? Il dadaista Gian Marco “Evo” Marconi, il bohémien Antonio Di Salvatore e il saccente pesce Manolo.

A breve la prima puntata di Latte Macchiato, non mancate.