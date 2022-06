SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 19 giugno presso lo chalet la Conchiglia di San Benedetto del Tronto si é svolta la presentazione dell’attività dei Volontari Clown di Corsia dell’Associazione Lav Marche. nell’ambito del progetto Cummunity Building alla presenza della Presidente Regionale Lav Marche Teresa Spampanato, della Direttrice della Rsa Francesca Rossi, della Coordinatrice Centri Diurni Lucia Epifani e della Signora Quarti Celli dell’Associazione Alzheimer-Caregiver Strutture Demenze.

La Presidente Spampanato ha ringraziato i volontari Bianca, Emilia, Alfreda, Antonella, Laura, Danilo, Anna e Nazzareno per il loro impegno nelle corsie degli ospedali, nelle Rsa, nei Centri diurni per anziani.

“Il Sorriso del Clown” è stata l’occasione per sensibilizzare la comunità in relazione ai bisogni di chi è ricoverato e, ancor più dopo il lockdown causato dalla pandemia, soffre di isolamento e condizione di marginalità relazionale.

I Volontari hanno mostrato ai tanti intervenuti alcuni esempi del “repertorio” di corsia, fatto di mimi, giochi, canti e soprattutto tanti sorrisi e nasi rossi.

Grande la soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e per la disponibilità manifestata da alcuni dei presenti a volersi cimentare, in un prossimo futuro e previa adeguata formazione, in corsia insieme al gruppo.