MONTEPRANDONE – Il Cassandra Fest è un festival culturale organizzato dall’associazione “Prima Persona

Plurale” con il patrocinio e contributo del Comune.

L’evento prevede eventi culturali gratuiti dal mattino al pomeriggio presso il borgo antico di Monteprandone, il Parco della Conoscenza e il Centro GiovArti di Centobuchi. Le serate, invece, sono all’insegna dei concerti musicali presso piazza dell’Unità.

Si inizia sabato 25 giugno con la visita gratuita del Museo d’Arte Sacra, in collaborazione con l’associazione Castrum Prandonis, per poi passare all’attività di Photowalk nei suggestivi scorci del borgo antico.

Nel pomeriggio il festival si sposta al Parco della Conoscenza di Centobuchi, con un laboratorio artistico a cura dell’associazione L’Astrolabio e un dibattito incentrato sul futuro della musica dal vivo, che vedrà coinvolti diversi agenti culturali del territorio tra cui l’associazione StaRadio e una rappresentanza dell’importante rassegna abruzzese Pinewood Festival.

Nel corso della prima serata salirà sul palco Giancane, artista salito alla ribalta per aver prodotto la canzone ufficiale di “Strappare lungo i bordi”, serie tv di ZeroCalcare acclamata dal grande pubblico e dagli addetti ai lavori. A seguire ci sarà il noto cantautore Giovanni Truppi, uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo.

Il programma di domenica 26 giugno ha inizio con una passeggiata ecologica a Monteprandone, organizzata dai giovani di “Questione Natura”, a seguire spettacolo itinerante di danza e teatro “Amori, gatti e cipolle”: un omaggio dello spazio artistico “Eartes cum panis” al premio Nobel per la poesia Wislawa Szymborska.

Il Festival si conclude in Piazza dell’Unità con il concerto di Emma Nolde, giovane artista emergente, e Motta, uno dei massimi rappresentanti della scena indie italiana. In entrambe le serate Piazza dell’Unità aprirà le porte alle ore 19 con stand enogastronomici, dj set e spettacoli di Stand Up Comedy in attesa della musica dal vivo. I concerti sono a pagamento, con prevendita su CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati sul territorio.