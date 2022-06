SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il calendario dell’estate 2022 a San Benedetto. Si è tenuta presso la sala consiliare del Comune la presentazione degli eventi estivi della stagione appena iniziata.

Quest’anno sarà la musica il tema centrale dell’estate in Riviera che, oltre ad impreziosire l’estate sambenedettese, sarà accompagnata da numerosi eventi di celebrazione della settima arte, i quali andranno ulteriormente ad arricchire il panorama culturale cittadino.

“Abbiamo iniziato l’organizzazione degli eventi estivi con colpevole ritardo – spiega l’assessore con delega alla cultura Lina Lazzari – ma questo è dovuto soprattutto alla necessità di mettere insieme molte cose diverse. In ogni caso ci tengo ad annunciare la realizzazione di un cinema all’aperto che, se tutto andrà come deve andare, vedrà la luce entro la metà di luglio“.

Alle parole della Lazzari fanno seguito quelle dell’assessore con delega alla sport Cinzia Campanelli, che aggiunge: “Non mancheranno di certo anche gli eventi gastronomici! Il due luglio, ad esempio, è prevista la Cena in Bianco, un evento suggestivo per il quale è obbligatorio un dress code rigorosamente bianco. Per l’occasione questo colore sarà presente in tutta la location scelta, come elemento decorativo indispensabile”.

Per l’estate 2022 si riaffaccia inoltre l’ipotesi di reintrodurre un evento che, ormai, manca da molti anni dallo scenario estivo sambenedettese: la notte bianca. L’ipotesi è ancora ai blocchi di partenza, ma se realizzata sarebbe sicuramente una boccata d’ossigeno non da poco per il commercio locale, da troppo tempo schiacciato dalle varie crisi che si sono susseguite negli anni.

Clicca qui per il calendario completo