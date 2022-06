SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Femminile con il sostegno del team esport di Sassa Motor & Sport, ha ottenuto il pass per la Final Four del campionato eFemminile LND di FIFA 22. La player rossoblu Giorgia Casciaroli ha dimostrato tutto il suo talento. Un’ottima prestazione durante la regular season della eFemminile le ha permesso di ottenere un posto nella Top 4 d’Italia.

Il team esports femminile di San Benedetto del Tronto si giocherà così la conquista del Controller d’Oro e il titolo di Campionessa d’Italia contro Brescia, Cagliari e Trastevere. La fase finale sarà in programma a Roma per il prossimo sabato 25 giugno 2022. Le gare si terranno all’interno della Gaming Week organizzata dalla LND dove verrà assegnato anche il tanto conteso Controller d’Oro vinto nelle due precedenti edizioni dalla Sicula Leonzio e dal Genoa.

LND Gaming Week

La LND Gaming Week strizza l’occhio al circuito internazionale dei videogames che propone festival di grande appeal come le Games Week di Milano, Madrid e Varsavia. Attraverso il brand FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, la promozione della condivisione, inclusione e partecipazione. Sulla scia di questo progetto, la stagione celebrerà il suo culmine presso lo Sportcity Roma di Via Alvaro del Portillo 282, struttura polispecialistica all’interno del Parco della Selcetta.

La location appena descritta, ospiterà quindi la fase finale di tutte le competizioni della LND esports 21/22. Per assistere ai match sui campi di pixel che valgono una stagione e per le attività collaterali. L’ingresso è del tutto gratuito. Nella SALA LAN del centro sportivo invece si giocheranno le sfide decisive per l’assegnazione dei titoli nazionali della eSerieD, della LND eCup. Dei due nuovi trofei continentali eManlioSelis–VPL per il maschile e della Italy Women’s eCup per il femminile. Allo stesso modo sarà la sede dell’eFemminile con la Sambenedettese in lizza.