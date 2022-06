SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento letterario a San Benedetto del Tronto organizzato dalla libreria Nave Cervo. Martedì 21 giugno, alle ore 21,15, presso la Palazzina Azzurra, il professore Luca Serianni presenterà il libro “Parola di Dante” (editrice il Mulino). Dialogheranno con l’autore il linguista e docente Michele Ortore e la docente Adriana Paoletti.

“Parola di Dante” si concentra sulla lingua della commedia dantesca, che non è soltanto un esempio insuperato di creazione poetica, ma anche un serbatoio linguistico che nel tempo ha riccamente alimentato il vocabolario italiano. L’eredità dantesca è fatta di parole ed espressioni dalla storia diversa: alcune sono rimaste nella nostra lingua fino a oggi, a volte cambiando in tutto o in parte il significato, altre è stato Dante stesso a coniarle o a usarle per primo in italiano, ma, in un’opera letteraria come la sua, le parole non possono essere staccate dalla poesia. Così, con il garbo e lo stile di sempre e un inconfondibile tratto di originalità, l’autore guida il lettore ad accostarsi al genio linguistico del nostro poeta nazionale, soffermandosi su alcuni casi esemplari, in riferimento al contesto in cui occorrono e alle implicazioni di senso di cui sono portatrici.

Linguista e filologo, Luca Serianni è professore emerito di Storia della lingua italiana alla Sapienza Università di Roma. Laureato in Lettere, è stato professore incaricato di Storia della lingua italiana presso le Università di Siena, L’Aquila e Messina prima di diventare ordinario a La Sapienza di Roma. Dopo numerose pubblicazioni sulle parlate toscane, ha concentrato la sua attenzione sulla grammatica, la lingua letteraria e i linguaggi settoriali. Socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, direttore delle riviste “Studi linguistici italiani” e “Studi di lessicografia italiana“, nel 2017 è stato nominato consulente del Ministero dell’istruzione per l’apprendimento della lingua italiana e nel 2010 è stato nominato vicepresidente della Società Dante Alighieri.

Per informazioni e prenotazioni:navecervo@gmail.com