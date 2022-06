SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno splendido pomeriggio di sole con tanto sport, misto al rispetto dell’ambiente e all’aggregazione sono stati gli ingredienti principali dell’edizione numero trentatrè del Pierin Pescatore, organizzata con precisione e attenzione dal Circolo Nautico Sambenedettese, con il vice presidente Giacomo Forti in testa.

Settantuno i bambini che non hanno voluto perdere questa occasione per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta con i propri genitori, dedicandosi a uno sport che insegna anche il rispetto per l’ambiente marino. Questi i giovanissimi pescatori che hanno preso parte all’evento: Lorenzo Sabato, Riccardo Cicconi, Andrea Sorvi, Jacopo Peroni, Christian Pavoni, Sophia Pavoni, Lorenzo Vagnoni, Simone Vagnoni, Filippo Tramontano, Benedetta Tramontano, Giuliano Roberto Lisciani, Giulio Ciabattoni, Marta Lisciani, Giulia, Lisciani, Giovanni Lucadei, Nicolò Di Mizio, Gaia Di Mizio, Giada Marini, Noemi Marini, Lucrezia Fabiani, Ludovica Fabiani, Riccardo Cristobal, Andrea Cristobal, Leonardo Rossetti, Sebastiano Rossetti, Francesco Mignini, Ludovia D’Ercoli, Nicolò Terenzi, Piero Martolini, Thomas Piergallini, Pietro Amadio, Leonardo Filiaggi, Daniele Gasparrini, Leonardo Sgattoni, Giulia Marasco, Agostino Marasco, Francesco Ubaldi, Lorenzo Ubaldi, Vanessa Ciarrocchi, Laura Cittadini, Maia Spinelli, Luca Landkramer, Tommaso Illuminati, Antonio Colella, Emma Grillo, Noemi Grillo, Gabriele Rosceni, Alessandra Tamburri, Megan Pappalardo, Guilliaume Genesi, Giovanni Sciascia, Nicolò Gabrielli, Lorenzo Maggitti, Giacomo Voltattorni, Benedetta Voltattorni, Gianmarco Croci, Riccardo Pisciotta, Moris Contessi, Matteo Sorgi, Cristian Leonetti, Diego Marchetti, Samira Paradisi, Giorgia Feliaci, Noemi Spurio, Kevin Spurio, Rebecca Raschia, Ilenia Raschia, Diletta Peverieri, Francesco Maria Pompei, Giacomo Urbani ed Elena Urbani.

«C’è stata un’ottima partecipazione di bambini – ha dichiarato il presidente del Cns Igor Baiocchi – che lascia ben sperare per il futuro. Ricordo che alla prima edizione, oltre trent’anni fa, partecipò Pietro Marinangeli, che oggi ha un avviatissimo negozio di articoli per la pesca. Sono felice soprattutto per il fatto che i ragazzi anche attraverso queste iniziative acquisiscono una maggiore sensibilità verso l’ambiente che li circonda».

Al termine della premiazione (guidata dal maestro di cerimonie Manrico Urbani) dei giovani pescatori, che hanno ricevuto una medaglia di partecipazione, una ghiotta merenda a base di pizza e un Nutella Party ha rallegrato il pomeriggio, al quale hanno preso parte anche Giuseppe Mattetti, consigliere delegato agli eventi e alle manifestazioni e Piergiorgio Crincoli, consigliere del Circolo Nautico Sambenedettese con delega al settore pesca. Il previsto appuntamento con il 7° Blu Fish Tournament, previsto per oggi, invece, è stato annullato a causa della scomparsa del socio Tonino Durinzi, al quale il Circolo Nautico Sambenedettese ha voluto dedicare un commosso pensiero.