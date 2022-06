CUPRA MARITTIMA – A partire da lunedì prossimo, al fine di recuperare posti auto in una zona centrale del paese, sarà cambiata in via sperimentale la viabilità in un tratto del lungomare Romita; dall’intersezione della direttrice proveniente da via Kennedy (sottopasso a sud dell’hotel Cristal) con il lungomare, sarà inserito il senso unico verso sud fino all’aiuola spartitraffico in prossimità della Sala Polivalente.

Il senso unico sarà anche nel tratto di strada che dal lungomare, altezza Sala Polivalente, va verso il sottopasso che accede al quartiere Europa (via Don Minzoni).

L’operazione sperimentale è mirata a verificare la possibilità di ricavare un maggior numero di parcheggi in una zona centrale del paese; la sosta infatti è consentita sul lato est della carreggiata con divieto in corrispondenza degli scivoli.

Inoltre è istituito il senso unico verso nord, eccetto residenti e autorizzati, sul tratto di Via Gramsci verso largo Europa (di fronte Hotel Europa)

La sperimentazione avrà durata di circa dieci giorni.