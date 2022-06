Giardino sull’Albula: un video del Comune (di qualche anno fa) mostra come doveva essere

Un rendering reperibile on line mostra com'erano i piani originali per l'area della foce, pensati già nel 2010. Poi una serie di ritardi (si doveva finire nel 2012, poi nel 2015 per un progetto che ha visto la luce in due tranches solo tra il 2016 e 2017) e ridimensionamenti progettuali hanno cambiato la storia

di Carlo Fazzini