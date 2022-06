TERAMO – Oggi pomeriggio una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in via Giardino a Giulianova Lido, in prossimità della Sede della Polizia Stradale, per una perdita d’acqua da una condotta principale dell’azienda Ruzzo Reti.

L’abbondante perdita d’acqua è avvenuta a seguito della rottura di una tubazione del diametro di quaranta centimetri e ha comportato l’allagamento della via pubblica per circa trecento metri e di alcuni scantinati di una vicina abitazione. Nella strada il livello dell’acqua ha raggiunto l’altezza di circa un metro, rendendo necessario il blocco del traffico veicolare. I vigili del fuoco hanno provveduto ad aspirare l’acqua che ha invaso i fondaci dell’abitazione e a collaborare con i tecnici dell’azienda Ruzzo Reti impegnati nella riparazione della tubazione.

Nel corso della mattinata la stessa squadra è stata impegnata nello spegnimento di un incendio di sterpaglie avvenuto in Contrada Mangiacarne a Fontanelle di Atri. Nell’intervento sono stati impiegati un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio.

L’incendio ha interessato un’area di quasi cinque ettari e oltre cento alberi di ciliegio per la produzione di legno da arredamento. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio potesse estendersi a tutta l’area interessata dalla piantagione di ciliegi.