Movida molesta, a San Benedetto sanzioni più dure per chi non rispetta le regole

Con questo atto, in particolare, viene portato da 50 a 300 euro l’importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per lo sforamento dell’orario di chiusura, per la somministrazione e vendita di alcolici d’asporto oltre l’orario stabilito e per la vendita per asporto, sempre oltre l’orario stabilito, di bevande in contenitori che, per il materiale di cui sono fatti, possono essere potenzialmente utilizzabili come strumenti d’offesa

di Redazione