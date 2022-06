Grottammare, riapre il Parco delle Rimembranze

Il grande spazio pubblico di via Marconi, rimasto chiuso per quattro anni, viene restituito alla comunità. Si tratta di una riapertura temporanea prima dell'inizio dei lavori che metteranno in sicurezza il lato est della scuola "Giuseppe Speranza".

di Veronica Murgia