SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riunito sabato 18 giugno il comitato di quartiere di San Filippo Neri, che ha eletto il nuovo presidente Roberto Vesperini, nonché il nuovo direttivo.

All’unanimità il nuovo comitato ha fissato un calendario di priorità, quali la cura del verde dei parchi pubblici, la pulizia del quartiere attraverso un sistema di raccolta rifiuti decoroso e puntuale e infine, non da ultimo, trovare una soluzione definitiva alle strutture fatiscenti in via Calatafimi.

Da questi punti saranno avviati i primi confronti con l’amministrazione comunale al fine di programmare gli interventi e attuare, nel breve tempo, le richieste pervenute in questo mese dal quartiere.

“Crediamo in un comitato di quartiere attento, deciso, ma soprattutto fondato su un confronto costante con tutte le realtà che operano nel quartiere – fanno sapere dal direttivo – al fine di realizzare una rete efficiente e collaborativa con tutti i residenti, portando avanti tutte le istanze e le proposte e le richieste”.

Di seguito un breve elenco dei neoeletti membri del direttivo: Marinangeli Mauro Maria Vice presidente, Mignini Maria Tesoriere, Caffarini Giuseppina Segretaria, Caruso Massimo Consigliere.