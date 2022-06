SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Revival d’eccezione al Circolo Sportivo Montanari, in occasione del compleanno di Tonino Pacchioli, ex storico Presidente del circolo ed attuale Presidente dell’Associazione Incontri, impegnata nelle attività ricreative per gli atleti a riposo.

Sono intervenuti a festeggiarlo i tanti amici che negli anni hanno contribuito insieme a Tonino a mantenere viva una comunità davvero determinante per Porto d’Ascoli, dove giovani e anziani condividono, ancora oggi, un meraviglioso scorcio all’”Ombra della Torre”, come recita il titolo dell’omonimo libro scritto dallo stesso Pacchioli qualche anno fa.

La festa è stata anche l’occasione tanto attesa per condividere anche la tavola dopo il lungo periodo di distanziamento sociale.

Durante la serata lo spazio che naturalmente veniva occupato dai ricordi e dagli aneddoti è stato invece principalmente dedicato ai numerosi progetti futuri e agli obiettivi di crescita che il Circolo Sportivo Montanari vuole perseguire nei prossimi mesi. Insomma, un gruppo proattivo di diversamente giovani che sono più in forma che mai e che vedono ancora nel futuro la risposta migliore.

L’attuale dirigenza è stata ben lieta di ufficializzare la riconoscenza nei confronti di Tonino omaggiandolo di una targa che recita: “A Tonino Pacchioli, l’Avversario, il Compagno, il Presidente che ha saputo trasformare un incontro tra Amici nel nostro meraviglioso Circolo. Grazie di cuore, Con Affetto, gratitudine e riconoscenza Il Circolo Sportivo Montanari”.