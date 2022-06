SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Gerardo Villanacci, professore ordinario di Diritto Privato all’Università Politecnica delle Marche, che ha ricevuto l’onorificenza per l’impegno profuso nell’istituzione di una sede dell’Università Politecnica delle Marche a San Benedetto del Tronto.

Villanacci, avvocato cassazionista, è specializzato in diritto civile, commerciale e fallimentare. Laureato all’Università di Napoli, ha iniziato la carriera di docente accademico alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, successivamente tenendo corsi in diversi altri atenei in Italia e nel mondo. È titolare dell’insegnamento di diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Macerata, nonché coordinatore del dottorato di ricerca in diritto dell’economia dell’Università Politecnica delle Marche.

Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, è direttore della rivista quadrimestrale di giurisprudenza – dottrina e legislazione regionale “Le Corti Marchigiane” e della rivista online “Il Post-it”. È giornalista pubblicista, editorialista del Corriere della Sera, opinionista in vari programmi televisivi tra i quali Tg1, Tg2, Unomattina, Tg2 Post, Settegiorni di Rai Parlamento. Come detto, agli inizi degli anni 2000 fu tra i promotori della proposta di istituire a San Benedetto una sede dell’Università Politecnica delle Marche, realtà oggi consolidata e uno dei fiori all’occhiello dell’offerta didattica dell’ateneo dorico.