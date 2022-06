FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 17 giugno, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Nel tardo pomeriggio personale della sede centrale è intervenuto con due autobotti ed un mezzo 4 X 4 con modulo idrico, in località San Marco alle Paludi, per spegnere un incendio che ha coinvolto sterpaglie e canne per una superficie di circa 600 metri quadrati. Spente le fiamme si è provveduto alla bonifica dell’intera zona per evitare che l’incendio potesse rialimentarsi e danneggiare le culture circostanti.