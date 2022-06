MONSAMPOLO DEL TRONTO – Inaugurazione sabato 18 giugno , alle ore 18,30, presso il Museo della Cripta di Monsampolo del Tronto, che riprende la sua attività espositiva, della mostra personale di Francesca Gentili, “Limited n 0“, che si avvale della cura e del testo di Dario Ciferri. La mostra è organizzata dal comune di Monsampolo del Tronto, da Sala Ipogei “Galleria Marconi” e da Marche Centro d’Arte.

L’iniziativa rientra nello sviluppo del progetto del Sistema Museale Piceno teso alla valorizzazione del più vasto comprensorio comunale e, in particolare, del vecchio incasato, dei suoi musei e della rete dei 58 musei del territorio piceno sostenuta dal BIM Tronto. Sala Ipogei “Galleria Marconi” nasce come ideale prosecuzione dell’esperienza ventennale della Galleria Marconi di Cupra Marittima e per non disperdere la qualità della ricerca artistica e culturale portata avanti in tanti anni di lavoro del suo direttore artistico Franco Marconi.

“Limited n 0” introduce in un luogo meraviglioso come il Museo della Cripta le opere di Francesca Gentili, creando un potente dialogo di pensieri e vite, le vite raccontate nel museo, che si incontrano con i volti, i corpi, le storie “narrati” dalla pittura. Francesca Gentili accarezza la pittura, la fa assaporare e la maltratta. Nel suo cammino artistico l’ha percorsa in tante direzioni, alla ricerca di un ordine forse impossibile da trovare. Il suo è un rapporto entropico con la pittura, genera arte, ma rilascia disordine nell’artista, una necessità di provare altre strade per raccontarsi. Limited n 0 nasce dalla voglia di scuotere la propria esperienza personale e narrarla, di generare una narrazione interiore attraverso l’osservazione della realtà che incontra la pittura attraverso la mediazione dello strumento fotografico, con i suoi limiti e le sue potenzialità.

“L’arte è un farmaco potente, nel senso letterario del termine è una cura e un veleno. È capace di esaltarti o di scuoterti nel profondo. In questi 27 anni di attività ho sempre vissuto in profondità il mio rapporto con l’arte, ho dato tutto per lei e l’ho anche odiata. Il mio è un amore immenso che, a ogni ripartenza, mi prende alla bocca dello stomaco. In questi anni di cultura a singhiozzo, di limiti, di distanze, ho aumentato il desiderio di stare vicino agli altri, di condividere esperienze, di crescere. Non smettiamo mai di imparare, di accumulare suggestioni, di cercare la bellezza. Ancora oggi ho un rapporto epidermico con le opere degli artisti, il primo impatto è sempre determinante e ogni mostra è un’emozione fortissima da vivere con le persone che ho intorno. Voglio ringraziare sinceramente il sostegno e la fiducia del comune di Monsampolo del Tronto, del sindaco Massimo Narcisi e di Mario Plebani, di Marche Centro d’Arte, e di Lino Rosetti, infaticabile e insostituibile nella sua attività e un amico sincero -ha dichiarato Franco Marconi.

La mostra può essere visitata tutti i giorni fino al 30 settembre 2022 secondo il seguente orario: 10:00/13:00 – 16:00/19:00

Informazioni: 377 1500858

e-mail galleriamarconi@outlook.it