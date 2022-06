MASSIGNANO – Riconsegnato il 16 giugno alla chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore a Massignano dall’ Istituto Centrale per il Restauro il prezioso dipinto su tavola di Vittore Crivelli, raffigurante una “Madonna in adorazione del Bambino”, databile intorno al 1480. L’opera appartiene alla produzione matura del pittore veneziano formatosi al seguito del fratello maggiore Carlo, con il quale Vittore si era allontanato dalla laguna per esportare, prima in Dalmazia e poi nella Marca Fermana, un caratteristico linguaggio di matrice tardogotica. Raffinato interprete della pittura su tavola, Vittore si espresse appieno negli articolati polittici realizzati per le chiese marchigiane, ma realizzò anche preziose tavole destinate alla devozione privata, in cui il tema della Madonna adorante il Bambino è ricorrente.

Il lungo e complesso restauro, iniziato nel 2017, ha interessato sia la superficie pittorica che il supporto ligneo del dipinto ed è stato condotto dall’Istituto Centrale per il Restauro, diretto da Alessandra Marino, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio e con l’Arcidiocesi di Fermo. In particolare la tavola, per la natura del materiale ligneo del supporto e del suo spessore, presenta una particolare sensibilità alle variazioni microclimatiche che ha causato nel tempo continui movimenti e conseguenti danni. Con l’attuale intervento, sono state consolidate ampie porzioni della superficie pittorica in pericolo di caduta e si è provveduto alla sostituzione del vecchio sistema di contenimento troppo rigido con una nuova struttura di sostegno più elastica, che consente una regolazione equilibrata delle forze. E’ stata anche eseguita la pulitura della superficie pittorica e la reintegrazione delle parti mancanti. Inoltre, per garantire la migliore conservazione di questa opera, è stato inserito all’interno dell’edicola un rivestimento di pannelli isolanti che limiteranno le repentine variazioni termo-igrometriche. Il dipinto, inoltre, poggerà su un blocco di materiale assorbente che potrà avere anche un ruolo ammortizzante in caso di nuovi eventi sismici e il vetro attualmente posto a chiusura della nicchia sarà sostituito con un altro atermico e antiriflesso. Si procederà, infine, all’applicazione di pellicole schermanti UV e IR sulle finestre della chiesa, in quanto la luce solare colpisce direttamente l’edicola, provocando repentini mutamenti delle condizioni conservative.