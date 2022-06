SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bella soddisfazione per Flavia Loggi (4D), Michele Paielli (4D), Tommaso Piunti (4E), Ludovico Antonio Balloni (5A), Anastasha Gvero (5A), Constantin Alexandru Gvero (5A), Miryam Patti (5A), Sara Amabili (5D), Francesca Cecchini (5F), Emiliano Cecchini (5G) e Francesca Talamonti (5H), che, dopo aver superato le diverse fasi previste dal progetto, hanno brillantemente sostenuto l’esame di certificazione FCE.

Accompagnati dalla referente dell’istituto superiore sambenedettese, la professoressa Serena Mascitti, gli studenti hanno ricevuto l’attestato Cambridge durante la cerimonia ufficiale di premiazione che si è svolta martedì 14 giugno, presso la “Bottega del terzo settore” di Ascoli Piceno. Presenti all’evento il presidente del BIM Tronto, Luigi Contisciani, e la responsabile del C.S.A., Centro Provinciale Università di Cambridge, Monia De Giorgis, enti promotori della nona edizione provinciale delle “Olimpiadi dell’Inglese”; il BIM Tronto, in particolare, da vari anni sostiene le Olimpiadi all’interno degli impegni finanziari volti a supportare interventi didattico-educativi delle scuole rientranti nel Bacino.

La chiusura dell’intero progetto, che ha impegnato gli studenti in numerose ed articolate attività, ha visto anche un riconoscimento per il Liceo Rosetti, che ha ricevuto in premio la cifra di 300 euro per aver conseguito il maggior numero di certificazioni FCE rispetto alle altre scuole in gara. Da evidenziare anche la qualità dei risultati ottenuti: diversi finalisti hanno infatti acquisito la certificazione con il risultato più alto, il livello C1 – QCRE.

L’importante traguardo raggiunto testimonia l’interesse dei ragazzi per il conseguimento della certificazione linguistica della lingua inglese, nonché l’impegno del Rosetti nella progettazione e realizzazione di attività (dal lettorato in lingua inglese, ai corsi interni per la valorizzazione delle eccellenze anche nell’ambito linguistico) che offrano a tutti gli studenti la possibilità di migliorare le competenze linguistiche e raggiungere risultati di rilievo, spendibili in vari contesti, in linea con le più aggiornate indicazioni nazionali ed europee.