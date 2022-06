Di Davide Pignotti

L’Amministrazione Comunale, insieme alla Pro Loco e alle associazioni cuprensi, hanno presentato questa mattina, 17 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Cup a gli eventi in programma per la stagione estiva ormai alle porte. «L’obiettivo è sempre stato quello di destagionalizzare le nostre attività» – ha dichiarato il sindaco Alessio Piersimoni – «come testimoniano le iniziative organizzate già nei mesi scorsi; in Estate l’offerta per i turisti e per i cuprensi si arricchisce, e ci sarà sempre qualcosa da fare. Ringrazio gli assessori, la Pro Loco e le associazioni che hanno collaborato con noi: ci tengo a sottolineare Nuova Linfa di Simone Amabili, L’Onagro di Lucilio Santoni, l’Ass. Castagne al Borgo, l’ArcheoClub, l’Ass. Quartieri, l’Associazione Amici del Presepe e i Mercatini dell’Ass. Colori e Sapori del Piceno. Il calendario è molto ricco, tra le iniziative spicca la tappa finale del Festival dell’Appennino del 24 luglio. Non mancheranno eventi culinari che uniscono prodotti tipici e arte, organizzati in collaborazione con la Regione Marche. Inoltre, offriamo altri eventi di intrattenimento, cultura e sport, con cui facciamo accoglienza turistica e valorizziamo il territorio. Ogni sera c’è qualcosa, tra nuove come Cupra Beach Party e grandi ritorni come il Carnevale Estivo e la Notte dello Sport (9-10 luglio). Cercare di coinvolgere la cittadinanza insieme ai turisti, dopo il periodo di pandemia che abbiamo vissuto, è importante per portare un senso di comunità e spensieratezza».

Tra le iniziative annunciate spiccano Cupra musica Festival, Notte al Monastero, T.A.P. Festival al Parco Archeologico, Cu.P.R.A. Dentro e Fuori le Mura, le cinque serate del Cinema Sotto le Stelle (nel piazzale della Scuola Elementare) e ben tre mercatini diversi. Inoltre torneranno le sfide di Quartieri Senza Frontiere.

«Uno dei nostri obiettivi era quello di restituire alla comunità e i turisti il Parco Archeologico Naturalistico Civita, che è uno dei più importanti della Regione» – ha dichiarato l’assessore al turismo Daniela Luciani – «Ci sarà anche una campagna di scavi, diretta dal Prof. Fabrizio Pesando (Università di Napoli L’Orientale), che si chiuderà il 22 luglio. Vogliamo che la comunità riscopra quel luogo anche per trascorrere del tempo tra eventi, spettacoli e iniziative turistiche, come il Cupra Dentro e Fuori le Mura dell’Associazione L’Onagro: il 6 settembre, concluderemo addirittura con la presenza di Vito Mancuso e Moni Ovadia».

Alessandro Ciarrocchi, a nome dell’Associazione Amici del Presepio Permanente, ha infine annunciato l’ultimazione dei lavori di riqualificazione e restauro del campanile della Chiesa dell’Annunziata, che svetta tra le case del Paese Alto. Parte della cifra è stata ottenuta tramite la raccolta GoFundMe Salviamo il campanile.

«Dopo lo stop imposto dalle necessarie misure di distanziamento sociale, torneremo a valorizzare anche il Paese Alto con eventi come Borgo DiVino e i mercatini» – conclude il Sindaco – «Presto andrò a Mazara del Vallo, a ritirare la Bandiera Verde per Cupra: il nostro turismo è principalmente composto da famiglie, e questo riconoscimento certifica come le nostre spiagge siano a misura di bambino».