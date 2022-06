RIPATRANSONE – Domenica 5 giugno 2022, a San Savino, in occasione della festa patronale, è stata inaugurata una nuova piazza.

Un progetto che ha visto la luce in questi giorni, ma che è nato oltre dieci anni addietro subito dopo la prematura scomparsa di Emidio Cellini, proprio a quest’ultimo, infatti, è stata intitolata la piazza.

Commovente il ricordo che i presenti hanno tracciato di Emidio, padre attento e compagno di vita esemplare, ma anche collega, amico, confratello, parrocchiano e membro del direttivo dell’Associazione San Savino.

La realizzazione di questa piazza è un ottimo esempio di quanto una comunità possa fare lavorando insieme, aiutandosi e fidandosi gli uni degli altri. Numerosi, infatti, sono i contributi forniti dalla comunità ripana per raggiungere questo obiettivo, sia in termini economici sia in termini di tempo, idee e lavoro spesi per il progetto.

Queste le parole di gratitudine del Presidente dell’Associazione San Savino, Claudio Ricci, espresse anche a nome del direttivo: “Il progetto piazza si è concretizzato anche e soprattutto grazie alla fiducia arrivata dai colleghi di Emidio Cellini, che nella persona dell’Amministratore Delegato di PicenAmbiente, Leonardo Collina, hanno dato il primo sì per la realizzazione della piazza a nome di Emidio, con un impegno economico concreto da parte della società per cui lo stesso Emidio ha lavorato per tanti anni”.