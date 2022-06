SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La perdita di Luca Vignoli non rappresenta soltanto un dolore immenso per i familiari, per i colleghi, per tutti coloro, tantissimi, che lo hanno conosciuto e apprezzato”.

Si apre così la nota di cordoglio del sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, incentrata sulla figura del politico sambenedettese deceduto il 17 giugno: “La sua scomparsa è una perdita enorme per la città tutta: uomo con una propria definita identità politica, non ha mai anteposto la logica di schieramento all’interesse collettivo ed ha sempre agito nella cosa pubblica, sia da assessore sia da consigliere, avendo come interesse primario il benessere della comunità sambenedettese”.

“Godeva della stima anche degli avversari proprio per questa sua capacità di guardare con lucidità e perspicacia all’evoluzione della politica cittadina – aggiunge Spazzafumo – Anche nella recente campagna elettorale per il rinnovo degli organi comunali, pur confermando la volontà di non tornare all’impegno attivo, si era speso in consigli e suggerimenti che diventano oggi un prezioso testamento politico di cui fare tesoro”.