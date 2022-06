Appena cominciata ma già decollata, la stagione estiva 2022 si apre con tanti imperdibili appuntamenti culturali, musicali e gastronomici! Guarda l’anteprima con Marta e Annalisa, poi corri in edicola e acquista Riviera Oggi Estate con tutti gli eventi dal 18 al 24 giugno!

Tutta la settimana a San Benedetto tantissimi ospiti per la rassegna “Incontri con l’Autore”, tra cui Romano Prodi il 19 giugno e Paolo Crepet il 24 giugno alla Palazzina Azzurra.

Sempre il 24 giugno, poi, tutti a Fermo a cantare con La Rappresentante di Lista, che aprirà il Villa in Vita Fermo Festival. Gli amanti dei fiori non potranno certamente perdere la magnifica Infiorata di Montefiore del 19 giugno.

Gli appassionati di birra, invece, fino al 19 giugno, non potranno non fare un salto alla Festa della Birra di Sant’Omero. Per una cena gustosa con del buon cibo da strada, imperdibile l’appuntamento con lo Street Food Festival di Pagliare, sempre fino al 19 giugno.

Non mancheranno appuntamenti sportivi: il 23 giugno ad Ascoli Piceno “La partita del Sole” con cantanti, attori e personaggi dello sport.

Moltissime altre iniziative e attività in programma nel corso della settimana. Un inizio, dunque, che preannuncia un’estate tutta da scoprire, da assaporare, da vivere!