ALBA ADRIATICA – Il grande beach volley torna ad Alba Adriatica grazie alla Beach Sport. Il prossimo week end allo stabilimento “Al Faro” si svolgerà il Campionato Italiano Beach 1 in collaborazione con la Fipav Abruzzo.

In mattinata a mezzogiorno si sono chiuse le iscrizioni. Saranno 19 le coppie femminili mentre nel maschile saranno 26. Si giocherà sui cinque campi allestiti “Al Faro”. Il centrale Europa Acciai sarà all’interno dello stabilimento balneare mentre i quattro campi secondari nel tratto di spiaggia libera adiacente confinate con il bagno Hawaii.

Coppie provenienti da tutta Italia. Il Campionato Italiano Beach 1 da punti per la classifica Fipav quindi ci saranno coppie importanti anche perché il week end del 18 e 19 non ci sono torneo ufficiali di rilievo quindi allo stabilimento “Al Faro” avremo degli atleti di ottimo livello.

Sabato mattina gli incontri cominceranno alle 9, prevista una pausa alle ore 13, mentre domenica le finali saranno giocate a partire dalle ore 16. Una piacevole curiosità avvolge questo torneo nazionale il presidente della Beach Sport è Christian Di Berardino che da qualche anno è anche il responsabile regionale Fipav per il beach volley.

“Siamo ripartiti con questo campionato Beach 1 – afferma Di Berardino. – Alba Adriatica non poteva non avere un torneo importante. Quest’anno come Beach Sport, dopo la pandemia, abbiamo voluto ricominciare con un cartelloni di eventi che sono il nostro zoccolo duro. Ottima la riuscita del beach rugby giovanile under 15, il prossimo anno lo sposteremo di qualche giorno, dopo la fine della scuola, l’Italia Beach Soccer è una garanzia ed il beach volley è di casa qui ad Alba Adriatica. – termina il presidente della Beach Sport – Stiamo già lavorando per il 2023 l’anno della rinascita definitiva con diversi eventi internazionali”.