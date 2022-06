SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato prorogato a mercoledì 31 agosto il termine per l’inoltro delle domande per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/22.

Con l’occasione si ricorda che possono accedere alla misura di sostegno tutti gli studenti (o, in caso di minorenni, i tutori legali) con residenza anagrafica nel territorio comunale, iscritti all’anno scolastico 2021/2022 in scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, che appartengono a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) in corso di validità non sia superiore a 10.632,94 euro.

Le domande, corredate dalla dichiarazione Isee 2022, dovranno essere sottoscritte dallo studente (o, in caso di minorenni, dal tutore legale) mediante modello prestampato disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it – sezione “Altri avvisi pubblici”) oppure ritirato in presenza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito al piano terra della sede municipale di viale De Gasperi 124.

Le domande dovranno pervenire entro il nuovo termine di mercoledì 31 agosto in una delle seguenti modalità: